Scandale Miss Sénégal 2020: Amina Badiane a saisi le procureur

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

La présidente du comité de Miss Sénégal qui avait annoncé des poursuites judiciaires, est passée à l’acte. Amina Badiane va déposer, dès aujourd’hui, une plainte devant le procureur, pour dénonciations calomnieuses, mise en danger de la vie d’autrui et diffamation.



Elle a subi un web-lynchage depuis que la Miss Fatima Dione a annoncé qu’elle a été violée et engrossée. « Nous ne connaissons pas l’auteur de cette grossesse, nous savons juste que ma fille de 20 ans a été abusée « , avait affirmé la mère de Fatima Dione.



Pour laver son honneur, la présidente du comité de Miss Sénégal a décidé de saisir la justice.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos