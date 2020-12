Scandale: Pour rencontrer Macky Sall, "il faut payer des millions de FCFA"

Si d’aucuns pensent que le président de la République est à l‘écoute de ses administrés, le guide religieux trouve qu’il est plutôt injoignable.







Ahmed Khalifa NIASS est d’avis que le président Macky SALL est otage de ses collaborateurs et ministres conseillers. Invité à l’émission Faram Faccé, il révèle que plusieurs de ses conseillers font payer des millions à des personnes pour tenter de rencontrer le président. Selon lui, « il y a une inaccessibilité organisée autour du président ».











« Le président est en otage. Il y a des personnes qui veulent le voir mais peinent à le faire. Je peux te montrer des personnes à qui on a demandé des millions pour rencontrer Macky SALL. Qu’ils me démentent. Il y’a des personnes qui ont payé et l’ont vu, d’autres ont payé et ne l’ont pas vu. Et c’est ça l’injoignabilité. Au palais sur 100 personnes, les 90 bonhommes travaillent pour eux-mêmes », souligne Ahmed Khalifa NIASS.











Source : https://www.exclusif.net/Scandale-Pour-rencontrer-...