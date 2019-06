Scandale à 10 milliards de dollars: La journaliste de la BBC réplique Mayeni Jones, la journaliste de la BBC à l’origine de l’enquête révélant un scandale de 10 milliards de dollars sur le pétrole et le gaz, répond aux accusations de non-respect de la déontologie dans son reportage.

« J'ai enquêté pendant un an… », dit-elle, dans L’Observateur, avant de poursuivre : « La Bbc a offert à plusieurs reprises l'occasion à Aliou Sall et Timis de s'exprimer, mais ils ont refusé ».



Ce qu’avait déjà indiqué, Demba Seydi, le coordonnateur de la coalition "Publiez ce que vous payez", mardi, sur la Sen Tv. « Bbc a tenté par tous les moyens de joindre Aliou Sall, le ministère de l'Énergie d'alors et la société Petrosen sans succès », avait-il dit.

