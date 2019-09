Scandale à La Poste: L’Amicale refuse qu’une femme catholique soit présidente ! C’est un gros scandale qui secoue La Poste. En effet, les femmes de l’Amicale de cette boîte ne veulent pas être dirigées par une femme catholique. Selon le journal les Échos parcouru par Limametti.com, il y a un véritable danger qui guette cette boîte et le patron Abdoulaye Bibi Diallo a intérêt à agir et régler ce problème.





Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

En effet, l’Amicale des femmes doit aller en Assemblée générale ce samedi. Seulement, le bureau sortant n’a pas encore reçu de quitus de ses membres pour l’organisation d’un tel événement et ce, pour plusieurs raisons.



D’abord les travailleurs disent que les comptes n’ont pas été faits. En plus le bureau sortant n’a toujours pas reçu de quitus du bureau pour l’organisation de l’Assemblée générale. Conséquences : certains qui s’imposent à ce qu’elles considèrent comme un forcing du bureau sortant, menacent de ne pas laisser cette assemblée se tenir.



Mais le vrai problème que narrent nos confrères, est qu’un groupe au niveau de La Poste ne veut pas d’une femme catholique comme présidente de l’Amicale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos