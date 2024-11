Scandale à l’ambassade du Sénégal au Canada : Des compatriotes sénégalais montent au créneau Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 21:36 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- A la suite de la plainte annoncée de l'Agence judiciaire de l'Etat contre les services de l'ambassade du Sénégal, les compatriotes établis au Canada ont réagi. Dans un communiqué, le Collectif AAr SUNU AMBASSADE revient sur ce qu'ils considèrent comme le plus grand scandale de ces dernières années. In extenso. SCANDALE À L'AMBASSADE DU SÉNÉGAL AU CANADA? Les sénégalais établis au Canada ont été informés par voie de presse de la plainte de l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) contre l'Ambassade du Sénégal au Canada pour détournement de deniers publics et escroquerie. Selon les informations reçues, la plainte vise à éclairer le présumé scandale de la rénovation de l'ancien siège de l'Ambassade pour 3.5 milliards de FCFA suite à la mission de l'Inspection Générale d'Etat ( IGE). Aussi, cette dernière a découvert un hangar fictif loué et payé entièrement par l'Ambassade sans pièces justificatives. Nous, sénégalais du Canada et membres de AAR SUNU AMBASSADE , n'avons pas été surpris par cette information. En effet, la gestion de cette ambassade est caractérisée depuis plusieurs années par l'opacité et la mal gouvernance. Rien que pour la période 2023-2024, nous avons noté deux présumés scandales ( sans celui mentionné plus haut) à savoir la valise diplomatique,à destination de Dakar, de nos passeports perdue en décembre 2023 ( introuvable jusqu'à présent) et le vol des archives et documents confidentiels de l'État du Sénégal en août 2024. Ces fautes administratives sont d'autant plus graves qu'une partie du personnel de l'Ambassade est composée d'énarques. Considérant ces différents manquements à l'exercice de la mission de service public, nous soutenons pleinement l'AJE dans ses actions judiciaires et demandons à la justice d'aller jusqu'au bout de ce dossier en identifiant toutes les personnes impliquées. Enfin, nous proposons aux autorités: la déclassification du rapport de l'IGE relatif à ce présumé scandale;

?le démantèlement immédiat de la mafia de mal gouvernance au cœur de l’Ambassade du Sénégal au Canada;

?la mise en place d’une valise diplomatique pour l’établissement des passeports sur place;

?l’ouverture d’un consulat à Montréal;

?la construction d’une maison du Sénégal;

?la constitution d’une véritable équipe diplomatique au service des sénégalais du Canada pour une meilleure concrétisation de notre participation économique à la vision 2050.

Le comité de coordination

Fait à Québec, le 21 novembre 2024



