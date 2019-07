Scandale à la Banque régionale des marchés (Brm): Le Dg, Alioune Camara dans de sales draps L’affaire est très embarrassante pour la Banque régionale des marchés (Brm), surtout vis-à-vis de ses clients. Selon les informations exclusives de Libération reçu par leral.net, son directeur général Alioune Camara a été discrètement inculpé pour…violation du secret bancaire par le doyen des juges du tribunal hors classe de Dakar.



Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 08:00 | | 1 commentaire(s)|

Selon le journal Libération le directeur général de la Banque régionale des marchés (Brm), Alioune Camara, a été récemment inculpé et mis en liberté provisoire par le doyen des juges de Dakar.



Infraction visée ? la violation du…secret bancaire. des sources autorisées renseignent que l’affaire, très destructrice pour l’image de la Brm, a été déclenchée par une plainte de l’homme d’affaires, Khadim Kébé, patron de Focus immobilier.Ce dernier accuse Alioune

Camara d’avoir imprimé et remis ses relevés de comptes, sis à la Brm, à une tierce personne dans le cadre d’un contentieux l’opposant à la banque. S’agit-il de la procédure dans laquelle Focus immobilier a été lourdement condamné ? libération n’est pas en mesure de l’établir pour le moment. En effet, le tribunal de commerce, plus précisément la première chambre avait condamné Focus immobilier à payer à la Brm la somme de 8.518.211.237 F cFa au principal outre celle de 250.000.000 F cFa à titre de dommages et intérêts.



Mieux ou pire, les juges ont condamné solidairement Khadim Kébé, Moustapha Kébé et Amadou manoumbé Ndiaye au paiement du principal respectivement à hauteur de 2 . 1 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 F c F a , 667.000.000 F cFa et 460.000.000 F cFa. Dans la foulée, le tribunal a validé, toujours à la suite de la plainte de la Brm, l’hypothèque conservatoire sur l’immeuble objet du tFn°5.596/dG devenu le tF n° 16.813/ d’une superficie de 960 mètres carrés et situé au point e appartenant à Focus. Dans un précédent délibéré, le tribunal avait condamné solidairement Khadim Kébé et Moustapha Kébé à payer 6.073.335.072 F cfa à la Brm. Il avait aussi validé l'hypothèque conservatoire sur les parts et portions appartenant à Khadim Kébé, sur l'immeuble

objet du tF n°18.977/dG devenu le tF 11°115741/Gr d'une superficie de 1.565 mètres carrés situé à Fann résidence et sur l'immeuble objet du tF n°11579/Grd devenu le tF n°j2.975/Gr d'une superficie de 1.853 mètres carrés niché sur la corniche.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos