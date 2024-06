Scandale au CMS: le PM Ousmane Sonko se saisit du dossier

Les syndicats regroupés au sein du crédit mutuel du Sénégal (Cms) peuvent garder l’espoir de voir leurs revendications pour la transparence dans leur institution financière être « enfin » instaurée. En effet, une délégation mixte des organisations syndicales du CMS, qui avait adressé une demande d'audience au Premier Ministre Ousmane Sonko le 8 mai dernier, ont eu un retour favorable de la part du chef du gouvernement. Et, c’est le 4 juin qu’elle a eue une réponse favorable. Sur instructions du chef du gouvernement, le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire a reçu la délégation afin d'échanger plus amplement sur la situation du Crédit Mutuel du Sénégal. Il sera ensuite question de faire de un compte-rendu au premier ministre. En effet, la délégation a rencontré le Dr Alioune Dione, ministre de la Microfinance ce jeudi 20 dans ses locaux aux Sphères Ministérielles de Diamniadio.







Pour rappel, ces derniers jours, les mouvements syndicaux ont voulu battre le macadam pour alerter les nouvelles autorités sur les pratiques qui ont depuis quelques années émaillé l’institution financière qu’est le CMS. Il y a eu d’ailleurs, des arrestations dans les rangs d’agents du crédit mutuel du Sénégal (Cms), après des financements intervenus à travers les lettres de garanties du fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP).

