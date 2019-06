Scandale au Parc Niokolo Koba : le Conservateur et son adjoint limogés et remplacés

En détention à la prison de Kédougou, le conservateur du Parc Niokolo Koba, le lieutenant-colonel Amar Fall et son adjoint le capitaine Mamadou Marrone ont été démis hier de leurs fonction. Selon L’As qui donne l’information, les deux bérets verts ont été remplacés respectivement par le commandant Assane Ndoye et le lieutenant Abdoulaye Ndiaye. Ces nouveaux gestionnaires du Parc animalier officiaient jusque-là à la Direction générale des Parcs nationaux. Ils vont prendre service mardi prochain à Tambacounda.



Pour rappel, le lieutenant-colonel Amar Fall, son adjoint le capitaine Mamadou Marrone, le Maire de Nénéfesha Dondo Keïta, le lieutenant Sultan Diop et le chef du service régional des Mines, Adama Diop sont accusés d’avoir autorisé l’exploitation de l’or dans le Parc moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Ils ont commis le célèbre avocat Me Bamba Cissé et son confrère Me Camara pour assurer leur défense. Ils seront jugés le 13 juin prochain devant le tribunal des fragrants délits de Kédougou.



