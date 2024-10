Scandale au Sénégal : 1.000 milliards FCfa retrouvés sur le compte d’un proche de Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong À Thiès, Ousmane Sonko a exhorté ses ministres et Directeurs généraux, à adopter une gestion à la fois rigoureuse et éthique, affirmant que « personne ne sera épargné après avoir volé l’argent des contribuables. » S’adressant aux membres de l’ancienne administration, il a souligné qu’avec les élections législatives, beaucoup d’entre eux cherchent à se cacher derrière l’immunité parlementaire pour échapper à la justice, mais cela ne sera pas toléré. « Il suffit d’un jour pour lever cette immunité. » Selon lui, les dignitaires de l’ancien régime ont profité des populations. « Dans le compte bancaire d’un dignitaire de l’ex-régime, nous avons découvert 1.000 milliards. » Il est donc impératif de récupérer cet argent et de le restituer aux Sénégalais.



