Scandale au cœur du ministère de la Santé : 1 080 agents irréguliers et 42,5 millions de FCFA disparus Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ministère de la santé/ Saliou Ndong La gestion des ressources humaines et financières du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a fait l’objet d’un audit et d’un contrôle à la demande du nouveau ministre, Dr Ibrahima Sy. Lors d’une conférence de presse mercredi, il a révélé d’importantes irrégularités. Un contrôle […] Sénégal Atlanticactu/ Ministère de la santé/ Saliou Ndong La gestion des ressources humaines et financières du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a fait l’objet d’un audit et d’un contrôle à la demande du nouveau ministre, Dr Ibrahima Sy. Lors d’une conférence de presse mercredi, il a révélé d’importantes irrégularités. Un contrôle effectué par la Direction de la Solde pour harmoniser les bases de données a mis en évidence des anomalies concernant 1 080 agents. Parmi eux, 480 sont présents dans la base de données du MSAS mais absents de celle de la Solde, tandis que 600 figurent dans la base de la Solde mais pas dans celle du MSAS. De ces 600 agents, 142 ont été retrouvés dans des établissements de santé, mais 399 touchaient un salaire depuis plus de dix ans sans travailler pour le ministère. Le ministre a précisé qu’un processus de régularisation était en cours, avec des dossiers en préparation pour l’agent judiciaire de l’État. Dr Sy a aussi souligné que le financement des salaires des agents contractuels repose sur une provision budgétaire ne couvrant que huit mois, alors qu’elle devrait s’étendre sur toute l’année, causant ainsi des difficultés de paiement à partir de septembre. Il a donc insisté sur la nécessité de réviser la planification budgétaire pour stabiliser les rémunérations. En septembre 2021, le Sénégal avait signé un contrat avec le mécanisme AVAT de l’Union Africaine pour acheter 5 329 537 doses de vaccins Johnson & Johnson, pour un montant de près de 47,6 millions de dollars. Cependant, 4 838 400 doses, encore non livrées, ont été programmées pour destruction en Belgique sur instruction gouvernementale en février 2024. Depuis son arrivée, Dr Sy a demandé la suspension de cette destruction et cherche, avec le soutien du ministère des Finances, à réaffecter les fonds pour renforcer le système de santé. Des dépenses injustifiées de 1 165 498 euros (environ 764,5 millions de FCFA) ont été relevées dans le Programme National de Lutte contre le Paludisme pour la période 2018-2020, menaçant de provoquer un double prélèvement sur les subventions futures du Fonds Mondial si elles ne sont pas justifiées ou remboursées rapidement, selon Dr Sy. Un audit indépendant a également révélé un détournement de 42,5 millions de FCFA entre 2015 et 2018 dans le cadre du Projet d’Appui à la Santé de la Mère et de l’Enfant (PASME) à Kolda. Ce projet, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD), visait à financer des infrastructures sanitaires, mais les fonds ont été détournés, entraînant la suspension du projet et la perte d’un financement de près de 7,1 millions d’euros. L’AFD a exigé le remboursement des fonds. Enfin, bien qu’un budget d’investissement de 1 000 milliards de FCFA ait été mobilisé entre 2013 et 2023 pour renforcer le système de santé sénégalais, l’impact reste limité. Le budget du MSAS représente actuellement 9 % du budget national, loin des 15 % recommandés à l’échelle communautaire, soulignant l’urgence de trouver de nouveaux financements pour le secteur.



Source : Source : https://atlanticactu.com/scandale-au-coeur-du-mini...

Accueil Envoyer à un ami Partager