Scandale autour des antennes réceptrices de Yeumbeul : Aïssatou Sy « vole » contre Macky Sall ( Hangar Pélérin ) Les antennes sont-elles brouillées au niveau de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff ? En effet, les antennes récepteurs qui s’y trouvent font l’objet de tiraillement entre la représente de l’ASECNA, Aïssatou Sy et Daouada Ibrahima Ba.



Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mai 2022 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations exclusives de Leral, les antennes émettrices et réceptrices, installées respectivement en 1959 à Rufisque et Yeumbeul font grincer des dents. « Après les inondations de 2004, les antennes récepteurs de Yeumbeul ont été acheminées à Dakar et Aïssatou Sy veut les installer dans le hangar des pèlerins où seront érigés un centre de traitement et l’hôpital américain. L’autorisation de lotir ayant déjà été signée, certains ont contracté des prêts bancaires et obtenu des baux signés par l’Etat du Sénégal. Alors que l’aéroport International Blaise Diagne propose plus de commodités. Mais la dame refuse de se plier à cette volonté. Ce qui est paradoxal, c’est Macky Sall qui l’a installée à son poste, mais elle vole contre ce dernier.



Les antennes fonctionnent bien à l’intérieur





« Les antennes fonctionnent à l'intérieur de l'aéroport sans problème. Si l’accès lui cause problème, c’est à cause des vols de câbles soulignés, alors qu’elle peut avec l'armée pour la facilitation, le général Moussa Fall restant à son écoute pour la coordination », explique la source.



Qui poursuit : « le plus grave, elle a laissé le numéro de téléphone d’un certain Daouda Ba qu’on doit appeler pour avoir l’autorisation d’y accéder ou pas ».



Les autorités ont interpellés sur la question a affirmé que l’érection de ces antennes à ce niveau n’est pas normale, les particuliers ont leurs baux et autorisation de lotir signé par le ministre .

