Scandale de 33 millions F CFA, transformation du centre en auberge: l'ANAS accuse Bamba Diop et... Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 08:07 | | 0 commentaire(s)| L'Association Nationale des Albinos du Sénégal (ANAS) ne lâche plus le morceau, encore moins celui qu'ils appellent désormais l'ex-président de l'Association, Bamba Diop. Les reproches fusent de partout comme l'absence d'Assemblée générale depuis 2003, le manque de bureau, une malversation de 33 millions F CFA et l'intention de transformer le centre qui se trouve à Thiès, en auberge. Abdou Aziz Sall, membre de l'ANAS et de Convention des Jeunes Leaders Albinos a fait des révélations sur Bamba Diop et son frère, 1er président de l'ANAS qui aurait fui à l'époque avec 25 millions F CFA aux Etats-Unis.



