Scandale de l’Iseg : après Mamadou Diop, Dieyna Baldé et son frère arrêtés et placés en garde à vue Après Mamadou Diop, accusé de viol suivi de grossesse sur mineure et de refus de paternité, la supposée victime, Djeyna Baldé âgée de 17 ans et son frère, Aly ( 21 ans), ont été placés en garde à vue, à leur tour. Il leur est reproché la publication d’images dégradantes de Mamadou Diop. Dieyna et son frère ont été auditionnés pendant la journée d’hier. Le directeur de l’Iseg avait porté plainte contre ses accusateurs dans cette affaire, rappelle-t-on.

