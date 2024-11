Scandale du PRODAC : La DIC interpelle deux proches de Mame Mbaye Niang Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Le scandale des 29 milliards du PRODAC dont un rapport avait désigné l’ancien ministre Mame Mbaye NIANG, refait surface même si ce dernier avait rejeté en bloc toutes les accusations. Mais depuis mardi 5 novembre, la DIC a interpellé et placé en garde à vue deux personnages clé du ProdacGate. Si l’ancien Coordonnateur du PRODAC, Jean-Pierre SENGHOR n’est pas inquiété depuis que le Premier ministre Ousmane SONKO a annoncé la remise du rapport au Parquet Financier Judiciaire, son remplaçant qui a exécuté les commandes du ministre Mame Mbaye NIANG est aux arrêts. Acteur principal de la gestion chaotique du Prodac, Mamina DAFFÉ est en garde à vue à la DIC. Il est, depuis hier, en position de garde à vue à la Division des Investigations Criminelles et est entendu dans les locaux de la Direction de la police judiciaire en exécution d’un soit-transmis du parquet financier du tribunal de Dakar. En effet, ce deuxième administrateur du PRODAC est soupçonné d’avoir ordonné, illégalement, le paiement de la somme de 29 milliards de F CFA aux Israéliens de Green 2000 sur instruction du ministre Mame Mbaye NIANG, alors son ministre de tutelle. Si le principal ordonnateur de ce décaissement, Mame Mbaye NIANG, refuse de venir répondre aux enquêteurs, Mamina DAFFÉ qui se trouvait, lui aussi, à l’étranger, a décidé de venir s’expliquer devant les enquêteurs de la DIC. Avant les policiers, ce sont les enquêteurs de l’IGF, l’inspection générale des Finances, qui avaient eu le privilège d’auditionner Mamina DAFFÉ. Et, ayant bouclé leurs investigations, ce sont des enquêteurs qui ont transmis leur rapport d’enquête au parquet financier. C’est ce dernier qui a donné le rapport à la DIC pour « enquête et arrestation » de tous les mis en cause si les faits sont avérés. En plus de Mamina DAFFÉ, les limiers gardent avec eux le nommé Ibrahima Cissé. Gérant de société, Ibrahima CISSÉ a eu le privilège d’avoir eu parmi ses intimes un certain Mame Mbaye NIANG alors ministre de la Jeunesse, de l’emploi et la Construction citoyenne. C’est ce seul fait qui lui a valu de devenir rapidement l’un des privilégiés du ministère. Au nom de cette relation, il est accusé d’avoir réussi à faire payer à Locafrique de Khadim BA aujourd’hui en détention- la somme de 1.155.738.177 francs CFA en lieu et place des 637.873.776 francs CFA au titre de frais de transit et de transport. » Gérant de la société TIDA, Ibrahima CISSÉ s’est spécialisé dans le «commerce de détail hors magasin», comme le précise son Ninea. Mais, sa proximité avec le ministre Mame Mbaye NIANG lui a fait bénéficier du contrat de transit et de transport des équipements de Green 2000 destinés au PRODAC. Aussi, il est soupçonné avoir démarché une sous-traitance avec la société ITAA (International Transit Al-Amine) sans aucune formalité, grâce à l’entregent de Mamina DAFFÉ, coordonnateur national du Prodac et remplaçant de Jean- Pierre SENGHOR.



Source : https://atlanticactu.com/scandale-du-prodac-la-dic...

