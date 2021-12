Scandale financier: Free Money éclaboussé Après La Poste, la LONASE et le Trésor Public, l’operateur de transfert d’argent Free Money est éclaboussé par un scandale financier. A. Mb, le superviseur des points cash qui couvre Pikine, est accusé d’avoir effectué des transactions frauduleuses de 169 millions FCfa.

Démasqué, il a été arrêté par la Division spéciale de la Cybercriminalité (DSC) où il était gardé à vue avant d’être déféré au parquet.



D’après L’Ob, le malfaiteurs a manipulé le compte principal d’ATPS, une société partenaire de Free Money, spécialisée dans la fourniture de services financiers de proximité.



Ainsi, après avoir dressé une liste fictive de bénéficiaires à partir d’identités usurpées ou avec leur complicité, A. Mb a réussi à transférer d’abord, un montant de plus de 148 millions FCfa pour le 1er numéro. Puis, plus 19 millions FCfa pour le second numéro et enfin 1.304.000 FCfa pour le 3e et dernier numéro.



