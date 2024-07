Scandale foncier à Ndiakhirate : Les habitants de Médinatou Malick contre le courtier Pape Gora Seck

Cheikh Mohammed Mbaye, porte-parole du collectif des habitants, a exposé avec fermeté les origines du différend : "Nous sommes ici pour dénoncer un scandale foncier vieux de plusieurs années, remontant aux débuts des années 2000, entre 2002 et 2005. À l'époque, Aly Saleh Kane, promoteur immobilier, a acquis un site de 27 hectares auprès des collectifs lébous. Ce terrain a été confié à Pape Gora Seck, un courtier, pour la gestion du projet", a-t-il déclaré.



Selon M. Mbaye, Pape Gora Seck aurait mis en place une commission de vente de terrains à son domicile à Guédiawaye, où les habitants ont versé des fonds pour l'achat de parcelles. "Tous les acquéreurs ont versé des sommes variant entre 350 000 et 4O0 000 francs CFA selon la taille des parcelles. En retour, ils ont reçu des attestations et des promesses de titres fonciers, tous établis au nom de Pape Gora Seck", a-t-il ajouté.



Le porte-parole a souligné que, malgré les paiements effectués, aucun habitant ne possède de titre foncier à son nom à ce jour. "Aucun détenteur ou acquéreur n'a reçu de titre foncé individuel. Tous les documents officiels, y compris les titres fonciers 21-050, 21-051, 21-161, 21-162, 21-163 et 21-164, sont au nom de Pape Gora Seck, attestés par le notaire maître Binta Thiam Diop", a précisé M. Mbaye, exprimant l'urgence d'une intervention des autorités compétentes.



"Nous en appelons aux autorités administratives, fiscales et domaniales pour traiter ce dossier avec la plus grande attention. Nous demandons au Premier Ministre et au Président Bassirou Diomaye Faye d'intervenir avant que la situation ne dégénère", a-t-il martelé.



Cheikh Mohammed Mbaye a également mentionné les actions judiciaires entreprises par Aly Saleh Kane contre Pape Gora Seck, tout en déplorant les récents actes de sabotage sur le site. "Des incidents graves ont eu lieu, avec des affrontements entre ouvriers et individus recrutés par Pape Gora Seck pour défendre ses prétentions sur les parcelles. La situation est devenue intenable pour les quelque 800 personnes concernées", a-t-il ajouté.



"Nous avons formé un collectif et déposé une plainte collective, en plus des actions individuelles. Nous exigeons que la vérité soit rétablie sur ces terres disputées", a conclu M. Mbaye.



Nous avons fait tout notre possible pour obtenir la version de Pape Gora Seck, accusé dans cette affaire. Malheureusement, toutes nos tentatives sont restées infructueuses jusqu'à présent.



Birame Khary Ndaw