Scandale sexuel à Guinaw-Rail Nord: Une fillette de 7 ans sauvagement violée par l’ex-amant de sa mère

O. Mbaye, 36 ans, a sauvagement violé Nd. T. S, âgée seulement de 7 ans. La maman de la victime était l’amante du violeur, marchand de son état.



D'après le journal "Les Echos", O. Mbaye a profité du bref séjour de la petite chez sa grande-mère maternelle d’adoption, à Guinaw Rails Nord, dans le département de Pikine, pour l’entraîner dans la chambre et abuser sexuellement d’elle.



« Quand il m’a fait entrer dans la chambre, il m’a déshabillée et m’a pénétrée. J’ai crié et il m’a relâchée en me disant de n’en parler à personne », a confié la fillette dans des propos rapportés par nos confrères du Front de Terre. Le journal d’ajouter que O. Mbaye a été arrêté et déféré au parquet, hier, pour abus sexuel commis sur mineure de 7 ans.