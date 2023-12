Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Scandales retentissants de l’année : Ces cinq moments controversés des célébrités au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 10:25 | | 0 commentaire(s)| Des scandales, il y en a eu durant l'année 2023. Des célébrités ont fait la Une de la presse people, pour des histoires de famille, d'audios et de vidéos fruitées. Certains ont même été impliqués dans des histoires politiques, qui leur ont coûté leur liberté. Le site pulse.sn revient sur ces histoires qui ont défrayé l’actu people.

Durant l'année 2023, le monde du showbiz a été secoué par des scandales qui ont fait couler beaucoup d'encre. Des histoires de querelles familiales, des audios fuité sur la toile, ont mis certaines de nos célébrités sous les feux des projecteurs.



Le supposé divorce de Soumboulou Bathily



L'actrice Soumboulou Bathily a eu sa dose de scandale cette année, avec ses problèmes conjugaux avec Abdoulaye Diop Khass. Comme tous les couples, l'actrice a eu des malentendus avec son époux et avait quitté le domicile conjugal. L'affaire s'est ébruitée sur la toile, mais c'est son amie Adji Mass qui attisait la polémique, en confirmant le divorce dans une émission de la place.



Une sortie qui n'a plu à l'actrice, qui lui a remonté les bretelles dans des audios rendus publics. Il s'en est suivi des échanges de propos aigre doux entre ces vieilles amies et l'affaire a atterri devant la justice. Soumboulou Bathily, qui a fini par se réconcilier avec son mari, a décidé de porter plainte contre Adji Mass, à qui elle reprochait d'avoir étalé sa vie privée sur la place publique.



Les audios fuités de l'humoriste Kouthia



L'humoriste Samba Sine alias Kouthian a lui aussi fait la Une de la presse cette année. Des enregistrements d'une conversation avec son épouse, se sont retrouvés sur la toile. Sur les audios, l'ex-présentateur de Kouthia Show fait de graves révélations sur ses collègues de la TFM et certaines célébrités au Sénégal.



Amina Poté, Pape Cheikh Diallo, le défunt Ndiaye, Viviane Chidid et sa fille Zeyna, ont été les principales cibles de Kouthia dans les audios. Il a accusé l'animatrice et la chanteuse de lesbiennes, incriminé Pape Cheikh dans une affaire d'homosexuels, avant de révéler la maladie qui a emporté le défunt Ndiaye.



Des révélations qui ont créé un tsunami dans le monde du showbiz et lui a même couté sa place au sein du Groupe Futurs médias. À la suite de ce scandale, ses supérieurs avaient décidé de le licencier pour faute lourde.



Mandiaye Seck et le scandale des audios



L'année 2023 a été tumultueuse pour le chanteur Mandiaye Seck. Le fils d'Ousmane Seck, issu de la grande famille des faramareen, a fait face à d'énormes difficultés dans sa carrière musicale. De son changement de label à sa sortie sur Wally Seck, Mandiaye Seck a fait le buzz sur la toile.



Dans une émission de la place, le chanteur qui est apparenté à Wally Seck, avait fustigé le comportement de ce dernier. D'après lui, le jeune faramareen n'avait pas apporté le soutien qu'il fallait à ses frères de sang. Une sortie qui a été sévèrement critiquée et qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.



À la suite de cette histoire, des audios et vidéos compromettants de sa mère, ont été divulgués par Adamo, le boss dei neigre. Une affaire qui a apporté un coup dur à sa carrière musicale et terni son image. Depuis, Mandiaye Seck s'est fait rare sur le petit écran et même après l'éclatement du deal, le chanteur s'est retrouvé avec des difficultés financières.



L'affaire Awa Baba Thiam et Salla Sow



La célèbre femme d'affaires Awa Baba Thiam a célébré le mariage de sa fille Khadija avec Seydina Alioune Seck, en grande pompe. Un mariage royal qui a fait le buzz, surtout que l'argent coulait à flots lors de cette cérémonie, qui a regroupé les grandes dames du Sénégal et les griots VIP.



Après le mariage, une dispute houleuse a éclaté entre Awa Baba et la marraine de sa fille, Salla Sow, la seconde femme de Elimane Lame. Au lendemain de la cérémonie, cette dernière qui avait décaissé des millions pour le "ndeyalé", a sévèrement attaqué son amie dans des audios devenus viraux sur le net. Dans ces enregistrements, Salla n'a pas raté Awa Baba, qu'elle a traitée de "menteuse" et d'"hypocrite"



Cette histoire a fait sensation sur la toile et beaucoup de langues se sont déliées sur cette querelle entre célébrités. Même la justice avait été mêlée à cette affaire, suite à une plainte de Awa Baba contre Salla Sow.



Viviane Chidid/ Aby Ndour : la guerre de la famille Ndour



Cette année, les histoires de la famille de Youssou Ndour se sont retrouvées sur la place publique. La sœur Aby Ndour et son ex-belle-sœur Viviane Ndour, toutes des chanteuses, ont soldé leurs comptes sur les réseaux sociaux.



On savait déjà que le courant ne passait pas entre ses deux célébrités, mais les choses ont empiré lorsque la Reine du Djolof Band a été primée meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest aux Traces Awards. Après cette distinction, une vieille vidéo de Aby Ndour où elle chantait les louanges de l'actuelle femme de Bouba Ndour, a été mise en ligne.



Aby Ndour a reçu des attaques et des critiques de la part des fans de Viviane, qui n'avait pas approuvé ce geste. Elle n'a pas tardé à apporter la réplique, avec la complicité de sa fille Binoush. Elles ont fait des sorties incendiaires sur Viviane Chidid et son passé, suscitant un tollé sur la toile.



Pour laver son honneur, la Reine du Djolof Band a déposé une plainte contre Aby Ndour et sa fille, pour diffamation. Elles ont déféré à la convocation à la Gendarmerie de Faidherbe. L'enquête a été bouclée et le dossier transmis au procureur.















S pulse.sn



