Scandaleux !!! A la Poste, des femmes musulmanes refusent qu'une catholique dirige l'Amicale

C'est un autre scandale qui se prépare à La Poste, après celui de l'interdiction du voile à l'Institution Sainte Jeanne d'Arc. Si le nouveau Directeur général (Dg) Abdoulaye Bibi Baldé, ne réagit pas très vite, le problème pourrait prendre des proportions très dangereuses. Pour cause, des membres de la boîte qui ne veulent pas d'une femme catholique comme présente de l’Amicale, comptent organiser une Assemblée générale ce samedi 21 septembre, pour renouveler le bureau.



Seulement, informe le journal « Les Echos » qui sonne l’alerte, le bureau sortant n’a pas encore reçu le quitus de ses membres pour l’organisation d’un tel événement, et ce, pour plusieurs raisons.



Conséquence, souligne le quotidien, certaines femmes qui s’opposent à ce qu’elles considèrent comme un forcing du bureau sortant, menacent de ne pas laisser cette assemblée générale se tenir.



Pour sa part, Abdoulaye Bibi Baldé, qui a reçu les femmes, leur a clairement signifié que s’il n’y a pas de consensus, il ne reconnaîtra personne.



Encore une fois, si cette forfaiture passe, la République qui ne reconnaît que la compétence (que l'on soit musulman, catholique ou même païen) , va en prendre un grand coup. La cohésien religieuse également en souffrirait, après sa claque dans l'affaire ISJA.



