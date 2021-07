Scène choquante à Dakar: Deux couples, dont une dame de 57 ans, surpris en plein ébat sexuel dans la rue… Après l’affaire des homosexuels surpris sur la corniche-Ouest de Dakar, deux autres couples ont été également surpris en train de faire l’amour en pleine rue, dans le centre-ville de la capitale sénégalaise.

Les faits, selon actunet, se sont déroulés dans la nuit du 4 juillet, vers 3 h, précisément à la rue Vincens X Ngalandou Diouf.



En effet, K. Ngom, 57 ans, était en couple avec le jeune C. T. Mbodj, 27 ans. Alors que le vieux Togolais A. Kosevi était avec la jeune K. Seck, mère de trois enfants. Il ressort de l’enquête que les dames sont des travailleuses du sexe et disposent de leur carnet sanitaire.



Poursuivis pour outrage public à la pudeur, ils (excepté A. Kosevi) ont tenté de nier les faits, avant de passer aux aveux, hier, face au juge du tribunal d’instance de Dakar.



« J’avais envie de satisfaire mes désirs sexuels. Je suis allé sur l’avenue Ponty. J’ai croisé K. Seck ; je lui ai proposé 4 000 FCfa ; elle a accepté », a relaté le Togolais Kosevi dans les colonnes du quotidien national «Le Soleil».



Pour passer à l’acte, ils se sont retrouvés sur un terrain vague de cette avenue. La dame lui a remis un préservatif. Ils ont commencé à faire l’amour. C’est dans ces circonstances qu’ils ont été surpris par les policiers. K. Seck a reconnu que l’endroit n’est pas le lieu idéal pour s’adonner à la prostitution.



Le délégué du procureur a requis l’application de la loi pénale contre les mis en cause.



Actunet

