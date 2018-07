Science: Un nouveau test sanguin pourrait révéler combien de temps il vous reste à vivre

Les scientifiques ont développé un test sanguin qui pourrait mesurer combien de temps il vous reste à vivre.

L’étude est l’un des innombrables programmes de recherche à travers le monde actuellement en cours pour développer le meilleur «calculateur de durée de vie». Un calculateur de vie qui serait en mesure de quantifier l’âge de vos cellules, par opposition à votre «âge chronologique».

Les chercheurs de l’Université de Yale derrière ce nouveau document, insistent sur le fait que leurs mesures offrent le résultat le plus précis, pratique et facile à interpréter de toute étude à ce jour, puisqu’ils ont largement utilisé des facteurs qui sont mesurés dans un physique annuel.

Ils disent que les résultats pourraient facilement être traduits dans un test de style 23AndMe dans un proche avenir. Mais contrairement aux tests génétiques, ces résultats ne sont pas gravés dans la pierre.

L’auteur principal, Dr Morgan Levine, pathologiste de Yale, a déclaré à Daily Mail Online que son prochain objectif était d’identifier les facteurs responsables du vieillissement cellulaire afin que les médecins puissent aider leurs patients à prolonger leur durée de vie, en ajustant leur régime alimentaire ou leurs habitudes.

« Chez les jeunes ou les personnes d’âge moyen, tout le monde pense qu’ils sont en bonne santé et bien, mais ce n’est pas toujours le cas « , a déclaré Dr Levine à Daily Mail Online.

« Ce test pourrait en fait dire aux gens leur risque réel, afin qu’ils puissent surveiller ces facteurs avant qu’ils ne deviennent un problème. »

