Science et environnement : Quels sont les dangers des pesticides ?

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

Présents à l'extérieur et dans nos foyers, les pesticides chimiques représentent un danger aussi bien pour l'environnement que pour notre santé. Voici un point sur les dangers des pesticides.



Qu'est-ce qu'un pesticide ?



Un pesticide est une substance le plus souvent chimique visant à détruire une ou plusieurs espèces d'êtres vivants. Les plus répandus sont les herbicides (contre les mauvaises herbes), les insecticides (contre les insectes) et les fongicides (contre les champignons). Il existe cependant beaucoup d'autres variétés de pesticides : contre les rongeurs, les corbeaux, etc.



Les dangers des pesticides sur l'environnement sont nombreux. En plus de tuer l'espèce visée, ils peuvent aussi très bien contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Les oiseaux, par exemple, sont très souvent atteints par les pesticides en mangeant des insectes contaminés. De plus, les pesticides polluent l'air que nous respirons, et cela peut être le cas des réserves d'eau au point de rendre cette dernière non potable.



Dangers des pesticides sur la santé



Difficile de quantifier avec exactitude tous les méfaits des pesticides sur la santé, mais beaucoup de dangers sont déjà connus. Même avec une faible exposition, les pesticides peuvent avoir de graves conséquences sur l'organisme, comme provoquer l'infertilité masculine, des cancers, mais aussi atteindre gravement les fœtus.



Les pesticides peuvent en effet provoquer des avortements spontanés ou de graves malformations fœtales. De nombreux cas d'intoxication aiguë aux pesticides, parfois mortels, ont aussi déjà été décelés en milieu agricole, où l'exposition aux pesticides est la plus importante.



Pense-bête : il existe des alternatives efficaces aux pesticides chimiques, sans danger pour la santé et l'environnement, comme les pesticides bio.



Source Futura-sciences.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos