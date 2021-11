Scission dans le “Benno” à Kaolack : après l’investiture de Modou Ndiaye “Rahma” le MTA claque la porte et rejoint Serigne Mboup L’investiture de Modou N’diaye “Rahma” pour le compte de la mouvance présidentielle continue de secouer la branche de la coalition “Benno Bokk Yaakaar” (Bby) dans la commune en Kaolack.

Outre les sensibilités de frustration qui refusent encore de montrer leurs positions et la décision finale qu’elles vont prendre à l’avenir, le mouvement “Takhawou Askanwi” du Président El Hadji Bou Goumbala a jeté samedi dernier l’éponge lors d’une Assemblée générale convoquée par les jeunes “Jambars”, un nom qu’ils se sont naturellement donnés au sein du MTA.



A la même occasion, le mouvement “Takhawou Askanwi” a pris l’initiative de rejoindre la coalition “And Nawlé and Ligguèy” de Serigne Mboup. Une décision collective qui fait suite à un faisceau de critiques acerbes formulé en direction du candidat de “Benno Bokk Yaakaar” (Bby) Modou NDiaye ‘Rahma”.



Pour les responsables du MTA, “cette décision a été prise de manière légitime et responsable par les militantes et les militants. Pour ce qui concerne le département, le MTA se dit constant et compte soutenir la candidature de Pape Mademba Bitèye.

