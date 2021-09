Le Pds est dans une zone de turbulence à Ziguinchor. Des jeunes proches de Karim Wade ont sonné la réplique avant de dénoncer le manque de management et d’orientation claire de leur formation politique. “Nous contestons d’ailleurs avec véhémence et avec la dernière énergie le leadership de notre camarade Toussaint Manga à Ziguinchor et nous […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/21/scission-dans-...