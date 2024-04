Scrutin du 24 mars : Macky Sall, le ministre de l’intérieur et l’appel furtif à Bassirou Diomaye Faye le jour du vote ! Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2024 à 22:41 | | 0 commentaire(s)|





Effectivement, Bassirou Diomaye Faye était, dès 19h, largement en tête avec ces tendances qui écartaient toute possibilité d’un second tour. Après en avoir informé le président sortant Macky Sall, poursuit le quotidien du continent, « Makhtar Cissé a reçu comme instruction de la part du prédécesseur de Diomaye Faye, de prévenir le candidat de l'opposition de sa victoire avant la proclamation des résultats officiels, ainsi que d'avertir celui du pouvoir, l'ex-premier ministre Amadou Ba, de sa défaite quasi certaine ». Le président sortant s'est ensuite employé à informer le soir même certains de ses homologues, à l'image du Congolais Denis Sassou-Nguesso.

Dans la foulée, « Makhtar Cissé, toujours sur instruction de Macky Sall, a pris attache avec le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) afin qu'il veille à assurer la sécurité du futur chef de l'État dans les plus brefs délais. Sans oublier de déployer un détachement aux abords du domicile dakarois de Bassirou Diomaye Faye, situé dans le quartier de Mermoz, le lendemain de l'élection »! À Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-Louis et même au delà de nos frontières, dans la diaspora, la coalition Diomaye Président s'est montrée impitoyable ! Alors que le dépouillement suivait son cours le jour du scrutin, les tendances jaillissaient de partout plébiscitant l'ancien Secrétaire général du Pastef. Évidemment, le ministre de l'intérieur était bien informé par ses différents services. Jusque là, il est connu de tous que le président de la République sortant, Macky Sall avait félicité, à la suite de « son »candidat Amadou Bâ, Bassirou Diomaye Faye tête de file de la coalition Diomaye President. Mais l'ancien chef d'État sénégalais était bien au courant de cette victoire anticipée de celui qui a été désigné par Ousmane Sonko. En effet, Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur d'alors, a brusquement émis un appel le soir du premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024. L'objet de ce coup de téléphone est précis, note Africa Intelligence qui nous plonge dans les coulisses des échanges secrets entre l'ancien président Macky Sall, son ministre de l'intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé et l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye. « C'était l'annonce en primeur des résultats du scrutin, que le candidat de l'opposition a remporté haut la main ».

