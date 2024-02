Scrutin présidentiel de 2024: Le Pds propose un report de 6 mois pour corriger « les défaillances du CC »

Le Groupe Parlementaire Liberté, Démocratie et Changement annonce avoir déposé ce vendredi une proposition de loi portant sur le report de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février 2024. Le parti des libéraux propose un report de six mois maximum comme mesure urgente et nécessaire pour corriger toutes les défaillances du Conseil constitutionnel et instaurer des conditions garantissant la tenue d'une élection présidentielle inclusive, libre et démocratique, avec un nouveau Conseil constitutionnel véritablement impartial ».









Le Groupe Parlementaire Liberté, Démocratie et Changement appelle tous les parlementaires à soutenir la proposition de loi en faveur de ce report et réitère son engagement envers la démocratie et la justice est inébranlable.

