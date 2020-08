"Se faire des amis avec le thé" Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Une dizaine de personnes ont pu bénéficier de cette heure et demie d'apprentissage et de dégustation. Troi...





Source : Source : https://www.podcastjournal.net/Se-faire-des-amis-a... Le château de Selles-sur-Cher et l'association Artciel (Association d’art et de communication interculturelle sino-européenne), ont organisé samedi 15 août une dégustation de thés chinois.

