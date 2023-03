Séance ordinaire du CESE: Les conseillers se déchirent sur la dotation du carburant

Leur institution a beau être cataloguée comme étant budgétivore, les membres du Cese ne s’en soucient guère. D’autant qu’ils ne se sont pas empêchés de poser la question relative à leur dotation de carburant. «Je n’ai qu’une question diverse. Je pense exprimer la position de beaucoup de personnes, c’est par rapport au carburant de la fin de ce mois-ci. Cela a fait l’objet de beaucoup de discussions dans notre groupe républicain. D’aucun s’étonnent qu’on ait mis tout le quota du carburant dans les indemnités. Alors, il a été entendu qu’il nous est loisible de choisir entre tout prendre ou bien prendre une moitié dans une carte», a soutenu le conseiller Me Ndiaye.



Le danger, si on inclut le carburant dans les indemnités, indique-t-il, «c’est que nous risquons de le confondre en dépenses familiales. Vous me donnez 100 000 Fcfa pour le carburant, je n’achète pas le carburant. Je règle le problème de la maison. Donc, la carte est utile». «Le point a été discuté en réunion de bureau, non», s’interroge le premier vice-président du Cese, Baïdy Agne qui présidait la séance. «Effectivement, le bureau avait pris la décision de se référer aux ACP. La question a été bien sûr débattue en réunion du bureau. Nous avions demandé, à l’appréciation de monsieur le Président, que cette question soit revue. Nous avons besoin des dotations en carburant avec des cartes. Nous voulons qu’une partie de nos indemnités soit affectée à une dotation de carburant. C’est nous qui décidons. Le Président a été saisi sur cette question», a insisté Me Ndiaye. Devant le fait accompli, le premier vice-président du Cese se réfère à la Secrétaire générale de l’institution. «Qu’est-ce qui s’est passé Mme la Secrétaire générale ? Qu’est-ce qui s’est passée ?» s’est-il interrogé pour en savoir plus.



« Effectivement, la question a été posée en réunion de bureau. Tout le monde avait demandé que cet accompagnement puisse continuer. C’était la décision du bureau. L’information a été transmise au DAF et à l’ACP pour une application stricte de la décision du bureau par rapport à la dotation de carburant. Cela n’a pas été suivi. Le DAF a mentionné, sur instruction du président, de ne pas poursuivre la dotation de carburant pour ce mois pour les honorables conseillers concernés », a expliqué la Secrétaire. Vu la tournure des interventions, qui, tout d’un coup, sont devenues bruyantes, Baïdy Agne a suggéré que le point soit renvoyé au bureau pour qu’il puisse être débattu avec le Président du Cese Idrissa Seck. Car, argue-t-il : «Nous ne pouvons pas continuer d’une façon courtoise de débattre de cela.» Des propos rapportés par L'As.