Séance plénière: Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dit niet à l'augmentation des budgets du CESE et du HCCT Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 20:55 | | 0 commentaire(s)| Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est contre l’augmentation des budgets du Conseil économique social et environnemental(Cese) et du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). Pour lui c’est inutile d’augmenter ces budgets car il y a plus important à faire. Il n’a pas manqué de tacler sévèrement Mame Boye Diao.



Accueil Envoyer à un ami Partager