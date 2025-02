Sébikotane : Le maire Alioune Pouye dresse son bilan reluisant, à mi-parcours L’édile de la commune de Sébikotane, Alioune Pouye, a présenté son bilan à mi-mandat, mettant en avant les réalisations accomplies et les perspectives pour les années à venir. Invité d’une radio locale hier jeudi, il a détaillé les actions entreprises dans plusieurs secteurs clés, tout en soulignant les défis persistants, notamment dans la gestion du foncier. En Synthèse quelques faits saillants, plus de détails dans cette vidéo

Des avancées en matière d’infrastructures et de mobilité



L’un des points forts du bilan concerne les infrastructures et la mobilité. Le maire a annoncé la construction de sept ouvrages de traversée au niveau des principaux arrêts afin d’améliorer la circulation, notamment en période d’hivernage. De plus, un programme de pavage a été lancé dans plusieurs quartiers, une première pour la commune.



Éducation et santé : des investissements majeurs



Dans le domaine de l’éducation, la municipalité a construit plusieurs salles de classe et en a réhabilité six autres. Des murs de clôture ont également été érigés pour sécuriser les établissements scolaires. La mairie a aussi soutenu le fonctionnement des écoles en finançant l’achat de matériel pédagogique, comme des photocopieurs.



Côté santé, la commune a lancé la construction de deux nouveaux postes de santé pour renforcer l’accès aux soins.



Développement économique et accompagnement des jeunes



Le développement économique local a également été une priorité. La mairie a inauguré un marché de proximité dans un quartier périphérique et continue d’accompagner les femmes à travers des subventions.



En matière d’emploi et de formation, plusieurs centaines de jeunes ont été soutenus pour accéder à des formations qualifiantes. De plus, les subventions allouées aux associations de jeunesse ont été revues à la hausse ces deux dernières années.



Un projet de stade en bonne voie



Sur le plan des infrastructures sportives, le maire a annoncé que les démarches pour la construction d’un stade de football étaient bien avancées, avec un début des travaux prévu prochainement.



Gestion foncière : des irrégularités mises en lumière



Concernant le foncier, Alioune Pouye a souligné les anomalies constatées dans la gestion des terres communales à son arrivée à la mairie. Face à ces irrégularités, une pause a été instaurée sur les transactions foncières pour procéder à un audit et réorganiser le système. Cette mesure a eu un impact significatif sur la régularisation des opérations et la stabilisation des recettes municipales.



Le maire de Sébikotane entend poursuivre ces efforts au cours des prochaines années, en mettant l’accent sur la transparence et le développement durable de la commune.





