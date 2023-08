Sebikotane/TER : 95% des impactés ont été pris en charge (CIROTS)

Le Comité d’initiative, de réflexion sur les opportunités du Train Express Régional du TER à Sebikotane (CIROTS) poursuit ses séries d'activités consistant à échanger sur les enjeux de développement liés à la traversée du TER.

Deux mois après la tenue d'une randonnée pédestre dans les grandes artères de la commune de Sébikhotane, le CIROTS a cette fois-ci organisé un forum d'échanges et de réflexion sur les opportunités du TER ce Samedi 26 Août au centre socio-collectif de Sébikotane.



L'objectif de cette rencontre est de regrouper l'ensemble des parties prenantes par rapport à ce projet que ce soit les acteurs communautaires, les autorités, les acteurs professionnels ou tout autre acteur concerné. Ensuite, d'engager une réflexion, des échanges très profonds par rapport aux thématiques qui sont dégagées. Et enfin, de disposer d'un document qui fait la synthèse de l'ensemble des réflexions et indications qui vont dans le sens de permettre à Sébikotane de prendre son envol par rapport à l'arrivée du TER.

Les attentes d'une telle rencontre sont de tirer des conclusions qui vont permettre aux 32.182 âmes que compte ce village traditionnel d'avoir un avenir meilleur. "Il y a l'accompagnement des protagonistes à savoir le CNTR et APIX principalement qui ont chacun identifié un certain nombre de projets connexes à la mise en place de la gare et qui vont permettre à Sebikotane de bénéficier d’un certain nombre d'infrastructures. On a écouté le représentant de l'Apix qui a évoqué un certain nombre de projets à réaliser à Sébikotane", a soutenu Djibril Ndoye, le Président de la commission thématique du CIROTS qui informe que 95% des impactés ont été pris en charge, seule la question de l'inondation freine un peu les travaux...

