Sécheresse, famine, misère : à Madagascar, les grands maux de la Grande Île

Le pays s’enlise dans une crise économique, politique et sanitaire alors que le keré, famine provoquée par une sécheresse généralisée, met la population malgache à genoux, déplore The Economist. Sans énergie, Masy, 3 ans, vient d’avaler tout un sachet de Plumpy’Nut, une pâte d’arachide spécialement conçue pour les enfants malnutris. Cela va peut-être lui sauver la vie. Cependant, sa grand-mère Zemele reste sombre. Assise à même le sol devant un dispensaire, dans le village de Maroalopoty, dans le sud de Madagascar, elle raconte à quel point la vie est devenue dure.



Depuis trois ans, aucune pluie ou presque n’est tombée sur ses terres. Les tempêtes de sable rendent le sol moins fertile. Les parents de Masy sont partis pour trouver du travail, et pour joindre les deux bouts, Zemele a dû vendre trois de ses quatre champs. “C’était difficile avant, mais jamais autant que ça.” La Grande Île, quatrième du monde par sa taille, ne découvre pas, tant s’en faut, les sécheresses, les cyclones et les inondations. Mais aujourd’hui, Madagascar étouffe dans l’étau d’une double catastrophe, entre l’effondrement des récoltes, dans le Sud, dû en partie au dérèglement climatique, et la crise économique due au Covid-19. (Courrier International)





Source : https://www.impact.sn/Secheresse-famine-misere-a-M...