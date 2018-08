Second face-to-face pour Balla Gaye 2 / Modou Lô le 13 octobre à Paris

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Août 2018 à 16:20 | | 1 commentaire(s)|

Gaston Productions veut vraiment faire de ce clasico, un remake spécial ! Le 13 octobre prochain à Paris, Gaston Mbengue organise un deuxième face-to-face pour les lutteurs Balla Gaye 2 et Modou Lô, informe Sunu Lamb.



IACOM, Beuz Pro et Gaston Production, sont entrain de concocter un alléchant face-to-face pour vendre le choc Balla Gaye2 / Modou Lô. Les deux gladiateurs du 1er janvier prochain vont mettre le feu dans la salle de Bercy. Ça promet !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook