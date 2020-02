Second plan d’actions : le G7 annonce un débrayage mardi et une grève totale mercredi prochain La dernière rencontre avec le chargé du monitoring, Cheikh Kanté, n’aura donc rien réglé. Le G7 a annoncé qu’il va dérouler son second plan d’actions avec un débrayage ce mardi, suivi d’une grève totale, mercredi prochain. Ceci pour protester contre le faible niveau d’exécution des accords entre l’Etat et les enseignants, concernant notamment le système de rémunération des agents du public, la question des enseignants du Cneps de Thiès ou encore celle de la DMC, entre autres.

