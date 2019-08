Secrétariat national du Pds: Tafsir Thioye, nouveau porte-parole

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019 à 12:18

Me Abdoulaye Wade a procédé hier au remaniement du Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Il a nommé Tafsir Thioye au poste de secrétaire général Adjoint chargé des relations internationales et porte-parole du Parti. Ce dernier sera épaulé par Awa Abdoul Bâ , la député Marie Sow Ndiaye et Dr Mamadou Seck.



Par ailleurs, Me Wade a décidé de la création d’un pool de porte-parole, pour dit-il « éviter d’avoir à désigner un porte-parole du jour à chaque réunion, et d’assurer un meilleur écho » des décisions du Parti. Ce pool est composé entre autres de Tafsir Tioye, Cheikh Tidiane Seck, Lamine Ba, Doudou Wade , Pape Saër Gueye, Bara Gueye, Mamadou Seck ,Awa Adoul Ba, Ndeye Gaye Cissé et Nafi Diallo.



Quant à Me El Hadj Amadou Sall, il est chargé des Affaires juridiques et porte-parole du Secrétaire général national.

