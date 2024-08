Secteur artisanal : L'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal évalue les projets et programmes de l'État Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 19:22 | | 0 commentaire(s)| L'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal s'est réunie ce jeudi, pour évaluer les projets et programmes de l'État dans le secteur artisanal. Selon ses membres, les autorités responsables de la mise en œuvre de la politique de l'artisanat n'ont pas pleinement mesuré l'importance et l'impact de ce secteur sur l'économie sénégalaise. Ils demandent la prise de mesures pour rétablir leur secteur face aux difficultés auxquelles, il est confronté.



Accueil Envoyer à un ami Partager