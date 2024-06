Secteur bancaire : 76% des banques classent la transformation digitale en tête de leurs priorités

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

Selon la même source, la croissance de la population africaine, qui devrait atteindre 2,49 milliards de personnes d'ici à 2050, associée à l'augmentation spectaculaire du nombre d'appareils tels que les smartphones et les tablettes – les téléphones mobiles représentent désormais 75% du trafic web en Afrique –, va engendrer une explosion des services bancaires digitaux.



«L'édition 2024 du Rapport sur la transformation digitale du secteur bancaire africain révèle que 76% des banques classent la transformation digitale en tête de leurs priorités ( parmi les trois premières) tandis que 24% la considèrent comme importante. Près de la moitié du continent n'a pas accès à un compte bancaire, dont environ 60% de femmes ; ce résultat reflète l'opportunité pour les banques d'accroître leur clientèle par le biais d'une offre digitale inclusive », lit-on dans le document.



Cette année, précise-t-on, le Cloud computing a été la technologie la plus citée dans les stratégies de digitalisation. Elle dépasse l'Intelligence artificielle, la cybersécurité et la résilience en tant que principal moteur depuis notre dernière enquête de 2023. Ce résultat peut s'expliquer par la sophistication croissante des solutions en matière d'IA, qui se répercute sur d'autres domaines technologiques, notamment la cybersécurité.

Interrogé à l’occasion du Rapport, Nvalaye Kourouma, Directeur digital du groupe Ecobank, explique : « L'IA va changer la donne, à la fois en interne et en externe car les outils alimentés par l'IA aident à surmonter les barrières linguistiques pour engager les clients dans différents pays. Nous avons désormais la capacité d'intégrer des langues locales dans nos interactions avec l'IA, de sorte que la langue et l'écriture ne constituent plus des obstacles. La parole et l'image peuvent être utilisées pour communiquer plus efficacement. L'IA ouvre la voie à un niveau d’engagement nouveau de nos clients ».



L'édition 2024 du Rapport s'appuie sur des données d'enquête complètes provenant de plus de 150 banques réparties dans 35 pays. Le Rapport fournit une analyse approfondie des tendances actuelles de la banque digitale, des innovations clés et des progrès de la transformation digitale. Cette nouvelle édition souligne l'engagement de Backbase à favoriser les avancées technologiques et à stimuler l'inclusion financière en Afrique.



Le Rapport sur la Transformation digitale du secteur bancaire africain a été lancé lors du Gitex 2024, qui s'est déroulé du 29 au 31 mai à Marrakech, au Maroc.



Backbase s'est donné pour mission de ré-architecturer la banque autour du client.

Adou FAYE





Source : Le Rapport sur la transformation digitale du secteur bancaire africain est le fruit d'une collaboration entre Backbase et le magazine panafricain African Banker. Selon un communiqué de presse, la plateforme d'Engagement bancaire de Backbone est une pierre angulaire dans le paysage de l'information financière en Afrique. Elle offre un aperçu approfondi de la révolution digitale entreprise par le secteur bancaire à travers le continent.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-bancaire-76-des-ba...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook