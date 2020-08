Secteur de l’agriculture ou des services financiers: 76% des entreprises déclarent avoir perdu des revenus en avril

«Ces entreprises servent plus de 4,6 millions de clients . 76% des entreprises qui travaillent dans le secteur de l’agriculture ou des services financiers, déclarent avoir perdu des revenus en avril. Plus de la moitié (53%) des entreprises pourraient être dans une situation critique dans moins de 6 mois », renseigne le document.



Selon les participants à l’enquête, tous les segments de clients sont touchés par la crise. «Toutefois, les Mpme et les populations des zones rurales semblent plus fortement touchées. Les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de l’enquête sont une forte baisse de la demande et des difficultés de trésorerie pour faire face aux coûts opérationnels.



Les entreprises anticipent les risques auxquelles elles doivent se préparer, dans le cas où la crise de Covid-19 viendrait à durer », précise-t-on. La même source signale que les entreprises mettent en œuvre diverses initiatives pour s’adapter à la crise. Cela comprend l’élaboration de stratégies de marketing, l’introduction de nouveaux produits ou stratégies de tarification et l’établissement de nouveaux partenariats.



Pour faire face à la crise actuelle, les entreprises souhaitent bénéficier de mesures du type : soutien financier visant à assurer la liquidité ; mesures fiscales comme l’exonération, report ou réduction de taxes ; des mesures de facilitation d’accès au crédit.

