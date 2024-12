Secteur de la microfinance au Sénégal : Le nombre de compte ouverts évalué à 4 450 303 au 3e trimestre 2024

Selon la Direction de la réglementation et de la supervision des Sfd, cette croissance est favorisée par un accroissement des adhésions chez les personnes physiques (0,5%) et les personnes morales (0,01%) sur la période.



Selon la forme juridique, explique-t-on, cette évolution est expliquée par les progressions positives des adhésions auprès des Imcec non affiliées (1,4%), des Imcec affiliées (2,2%) et des sociétés commerciales (4,1%) sur la période sous revue.



En variation annuelle, ajoute la même source, 307 377 nouvelles ouvertures de comptes ont été répertoriées, soit une progression de 7,4%. En conséquence, le taux de pénétration, calculé en rapport avec la population totale, est ressorti à 24,6% au 3ème trimestre 2024 contre 24,4% au trimestre précédent.



Quant au taux d’accès corrigé , il est resté invariable par rapport au trimestre précédent en s’établissant à 20,1%.



Adou Faye



Source : https://www.lejecos.com/Secteur-de-la-microfinance...