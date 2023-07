Secteur des Transports : Risques de perturbation en vue dès lundi

«Nous travaillons sans une caisse de sécurité sociale. Certains parmi nous sont malades et amputés. Ils n’ont aucune assistance parce que nous n’avons pas de contrat. Donc nous aussi nous allons suspendre le trafic. Qu’ils augmentant nos salaires ou aucune voiture ne roulera», a déclaré Abass Sarr, coordonnateur du collectif des travailleurs de Aftu.



«Ce qui nous fait le plus mal, c’est qu’ils ont augmenté les prix et nos salaires restent intacts et nous n’avons pas de contrat», enchaine le syndicaliste qui appelle ses camarades à observer le mot d’ordre.