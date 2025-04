Secteur des médias : Moustapha Cissé, élu nouveau secrétaire général du SYNPICS Moustapha Cissé, technicien à la RTS a été élu, samedi, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), à l’issue du 11e Congrès ordinaire, a constaté l’APS.

Il succède ainsi à Ahmadou Bamba Kassé, journaliste à l’APS, qui n’était pas candidat et dirigeait l’organisation syndicale des journalistes et techniciens de la communication du Sénégal, depuis 2019.



Moustapha Cissé a obtenu 28 voix sur 47 devant Ndiol Makka Seck du quotidien Le Soleil.



Pour l’APS, le nouveau secrétaire général du SYNPICS est à la tête de la section SYNPICS de la Radio télévision sénégalaise (RTS) depuis 12 ans.



