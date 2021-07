Secteur moderne: L’Ansd note une progression de 7,7% du nombre d’employés au 1er trimestre 2021

Elle révèle une progression du nombre d’employés dans le secteur moderne. «Le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, a progressé de 7,7% au premier trimestre 2021, comparativement à celui de la période correspondante en 2020 », informe l’Ansd. Cette évolution est consécutive à la forte augmentation des effectifs dans la construction (91,2%) et, dans une moindre mesure, les services (5,7%) et l’industrie (3,1%).



En revanche, il est noté une diminution des effectifs dans le secteur du commerce (-3,4%). L’augmentation du nombre d’employés dans le secteur

de l’industrie est en relation avec la progression des effectifs dans la totalité des sous-secteurs, en particulier dans celui des extractives (13,2%).



S’agissant de l’accroissement des effectifs dans le secteur des services, il est imputable à l’augmentation du nombre d’employés dans la majorité des sous-secteurs, notamment ceux de l’information et de la communication (31,6%), des activités financière et d’assurance (21,9%) ainsi que ceux des activités artistiques, sportives et récréatives (17,1%).



Toutefois, la diminution du nombre d’employés dans les sous-secteurs des activités immobilières (-23,9%), du transport et d’entreposage (-23,0%), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (-22,9%) et de l’hébergement et la restauration (-12,7%) a limité la hausse notée dans le secteur des services.



Source : L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh).Source : https://www.lejecos.com/Secteur-moderne-L-Ansd-not...

