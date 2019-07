Section de Recherches: Les « vraies raisons » de la convocation du Colonel Kébé

Le Colonel Abdourahim Kébé a été convoqué ce vendredi à la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane. Contrairement à ce que nous écrivons, « Libération » avance que l’audition de l’ancien chargé de la défense du parti Rewmi est relative à ses activités sur les réseaux sociaux.



En effet, lors de ses récents déboires avec la justice, l’enseignant à l’Ugb avait été placé sous contrôle judiciaire pour provocation à un attroupement armé. « L’une des clauses de son contrôle judiciaire est qu’il est interdit de faire des publications sur les réseaux sociaux jusqu’à la fin de la procédure. Or, tout récemment, Abdourahim Kébé s’est encore signalé sur Facebook.



Il n’en fallait pas plus pour que le magistra- instructeur demande aux gendarmes enquêteurs de lui notifier (encore) officiellement, cette interdiction. Une sorte de mise en demeure. Ce qui sera fait ce vendredi. En clair, si Abdourahim Kébé viole encore les clauses de son contrôle judiciaire, le juge Samba Sall peut révoquer ce statut et le placer sous mandat de dépôt », écrit le journal.

