Sécurisation: La gendarmerie a saisi des munitions de guerre Les opérations de sécurisation menées par la Gendarmerie nationale en collaboration avec la Brigade de Recherches (B.R) de Dakar, dans la zone des Niayes, recouvrant Sangalkam, Bambilor, Keur Ndiaye Lo et environs, ont porté leurs fruits. Quatre (4) redoutables gangs spécialisés dans le cambriolage, les agressions et le trafic de drogue, ont été démantelés.

Les actions opérées durant trois jours (vendredi, samedi, et dimanche dernier) ,ont permis au commandant de la brigade de Sangalkam, l’adjudant-chef Bâ et au patron de la Br, le Major A. A. Kandji, de mettre la main sur une quinzaine (15) de caïds, dont certains étaient activement recherchés pour diverses infractions.



Ces caïds ont migré dans la zone en provenance de Pikine, Guédiawaye, de la forêt de Mbao, entre autres localités de la banlieue dakaroise.



D’après "Rewmi", des « coupe-coupes », couteaux, du chanvre indien en vrac et conditionné, un stock d’amphétamine, une drogue dure de synthèse, ainsi que des munitions de guerre calibre 5,56 mm, ont été mis sous scellés.



Les 15 mis en cause ont été déférés au parquet de Dakar.



