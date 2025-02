Sécurisation conjointe police-gendarmerie : 1 238 individus interpellés ce week-end

Face au sentiment d'insécurité, la police et la gendarmerie ont conjointement mené des opérations de sécurisation de grande envergure, du 21 au 23 février 2025, de 20 h à 5 h. Les forces de défense et de sécurité ont visité les zones réputées criminogènes des départements de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque.

Pendant trois jours, 1 429 éléments, dont 769 policiers et 660 gendarmes ont été mobilisés avec des moyens logistiques conséquents en vue garantir la sécurité des populations et des biens. Les opérations de sécurisation mixte police-gendarmerie, supervisées par le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, chef de service du commissariat central de Dakar et le lieutenant-colonel Malick Faye, commandant de la Légion de gendarmerie de Dakar, ont permis d'interpeller 1 238 individus pour diverses infractions.

Les commandements des deux institutions comptent poursuivre ces opérations sur l'ensemble du territoire pour une sécurité plus renforcée, nous renseigne le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale.

Source : https://senemedia.com/annonce-78963-scurisation-co...