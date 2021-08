Sécurisation de la Gendarmerie: 108 individus interpellés dont 9 pour détention de drogue La Légion de Gendarmerie Ouest poursuit les opérations de sécurisation dans la région de Dakar. Les éléments du colonel Abdou Mbengue ont effectué une descente samedi dans les zones de Keur Massar et Tivaouane Peulh, entre 17h et 21h. "L’As"

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Les gendarmes ont visité plusieurs quartiers comme Baol, Darou Salam, Wakhal Diam Namora et Mtoa. Le colonel Mbengue veut ainsi infléchir la tendance haussière de la délinquance dans la zone, où le sentiment d’insécurité a fini de gagner les populations.



L’opération a été un succès car les gendarmes ont procédé à l’interpellation de 108 individus dont 4 pour détention et port d’armes blanches, 9 pour détention et usage de chanvre indien et 95 pour identification.



Des armes constituées de coupe-coupe, de pistolets artisanaux et de marteaux ont été saisis et 324 000 FCfa ont été collectés au titre des amendes forfaitaires.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos