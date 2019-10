Sécurisation du Magal de Touba: La Gendarmerie a déployé 1100 éléments

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

La gendarmerie nationale a déployé un dispositif sécuritaire de 1100 agents à Touba et environs. Ces agents, venus de plusieurs brigades du pays, sont déjà présents depuis ce lundi 14 octobre, dans tous les 29 quartiers de la cité religieuse.



Ainsi, ils sont répartis dans des brigades fixes et mobiles. D’après la source, ces gendarmes, assurant le jalonnement sur les routes principales menant vers la ville sainte, travaillent aussi de concert avec la police.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos