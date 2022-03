Sécurité : Le Commissaire central de Guédiawaye plaide pour une « mutualisation de forces » entre la Police et la Gendarmerie. Rédigé par leral.net le Samedi 12 Mars 2022 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Les discussions ont largement convenu que, « si l’on veut bien assurer la sécurité du public », force est de reconnaître qu’il y a nécessité aujourd'hui de « mutualiser des forces ».



Le Commissaire central de Guédiawaye estime que « cette mutualisation est nécessaire pour la gestion des grands événements sportifs. »



« Il faut qu'on aille vers une mutualisation de forces. Cela doit transcender les problématiques territoriales. On sera plus fort en mutualisant nos forces avec la Gendarmerie », a dit Mandjibou Lèye.



Il y a selon lui des défis et des menaces qui pèsent sur notre société que la police ne peut affronter seule. « La police, seule, ne peut pas tout gérer. Une mutualisation des forces qui transcende les secteurs de compétence, c’est la question fondamentale, aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Source : Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) a organisé ce vendredi un atelier au cours duquel différentes analyses sur la gestion des grands événements sportifs ont été partagées.

