Sécurité à la plage de BCEAO: ne craignez rien, "Palais et Frères" veille au grain Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 09:13 | | 0 commentaire(s)| Ne vous fiez pas au nom, "Palais et Frères" est une structure chargée de la sécurité à la plage de ma BCEAO, à Yoff Diamalaye. Selon Dabo Mbaye , l'agence qui en compte une deuxième surveille constamment ce qui passe aux alentours et à l'intérieur de cet espace privé. Ceci pour qu’on respecte les consignes de sécurité. Les préposés à la sécurité travaillent tous les jours de 8h a 22h.



