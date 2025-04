Sécurité aérienne : L'AIBD redéploie 45 agents comme Sapeurs-pompiers spécialisés Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre du plan social lancé par le Gouvernement du Sénégal pour redynamiser AIBD S.A., un programme de redéploiement du personnel est actuellement mis en œuvre, sous la supervision du Directeur général, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, rapporte "Sud Quotidien". Selon un communiqué adressé à la presse, ce programme […] Sénégal Atlanticactu/ AIBD/ Sapeurs-Pompiers/ Serigne Ndong Dans le cadre du plan social lancé par le Gouvernement du Sénégal pour redynamiser AIBD S.A., un programme de redéploiement du personnel est actuellement mis en œuvre sous la supervision du Directeur général, Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE, rapporte Sud Quotidien. Selon un communiqué adressé à la presse, ce programme prévoit notamment le recrutement de 45 sapeurs-pompiers d’aéroports afin de combler le manque de personnel technique, un problème régulièrement signalé par les inspections de l’ANACIM. Cette initiative s’inscrit également dans les préparatifs en vue de la réouverture prochaine des aéroports de Matam et Ziguinchor. Les postes à pourvoir seront accessibles par voie de concours interne, exclusivement réservé aux agents d’AIBD S.A. Les lauréats suivront une formation spécialisée à l’École Régionale de Sécurité Incendie (ERSI) du Cameroun. Afin d’élargir l’accès à cette opportunité et de favoriser le développement des compétences internes, le Directeur général a obtenu une dérogation exceptionnelle de l’ERSI, permettant à un plus grand nombre d’agents de participer au concours. Enfin, le communiqué souligne qu’au terme de cette formation, les agents disposeront des compétences requises pour exercer efficacement dans un environnement aéroportuaire. Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale visant à positionner le Sénégal comme un hub aérien de référence en Afrique de l’Ouest, tout en renforçant la sécurité et la qualité des services aéroportuaires.



Source : Source : https://atlanticactu.com/securite-aerienne-aibd-re... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

